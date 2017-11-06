«Гонщицу» Багдасарян поймали за рулем без прав

Стритрейсершу Мару Багдасарян, пожизненно лишенную права управлять автомобилем по решению суда, поймали за рулем Mercedes на Комсомольском проспекте в центре Москвы, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на телеграм-канал Hue.

По его данным, гаишники составили протокол по статье об «управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления». За это правонарушение полагается штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

В прошлый раз за рулем без прав девушку задерживали в июле, тогда она была оштрафована на 15 тыс. рублей.

Напомним, водительского удостоверения Багдасарян лишилась 21 марта по соответствующему решению суда, который исходил из рекомендаций медиков: врачи обнаружили у девушки эпилепсию, возникшую на фоне полученной в ДТП черепно-мозговой травмы.

Неделей ранее суд приговорил стритрейсершу к 202 тыс. рублей штрафа за многократные нарушения правил дорожного движения. До этого на мировом судебном участке №77 района Сокол ей присудили год исправительных работ за незаконное приобретение больничного, который девушка предъявила с целью избежать уборки территории, назначенной ей в качестве административного наказания.

В поле зрения правоохранительных органов Мара Багдасарян попала, поскольку оказалась участницей резонансной истории с «московскими гонками» на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen, в котором также находился сын заместителя руководителя компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров.

Одного из сидевших в машине молодых людей приговорили к 300 часам обязательных работ за оскорбление стражей порядка, третьего фигуранта оправдали.

Багдасарян находилась в автомобиле на пассажирском месте, поэтому по делу проходила в качестве свидетельницы, однако впоследствии ее несколько раз останавливали за грубые нарушения ПДД и «агрессивное вождение». У девушки накопилось несколько сотен штрафов, и за уклонение от их уплаты она отбыла два административных ареста – на 10 и 15 суток.