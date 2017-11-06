Суд Украины одобрил заочное преследование полпреда президента РФ

Святошинский районный суд Киева одобрил заочный процесс над полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олегом Белавенцевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного прокурора Руслана Кравченко.

В рамках дела Белавенцева подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственную измену, а также в ведении агрессивной войны.

Следствие заявляет, что в феврале—марте 2014 года, когда Крым вошел в состав России, Белавенцев сразу стал полпредом в Крымском федеральном округе.

Отметим, что дело против Белавенцева поступило в суд в ноябре 2016 года, и его объявили в розыск. Сейчас он включен в санкционный список Украины.