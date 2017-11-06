Курс биткоина преодолел 7,5 тысячи долларов

Самая популярная криптовалюта в мире – биткоин – перешагнула очередную «психологическую отметку» стоимости и теперь оценивается более чем в 7,5 тыс. долларов, передает «Интерфакс».

Предыдущий рекорд – в 6,5 тыс. долларов – был поставлен всего лишь 1 ноября, а до этого – 6 тыс. долларов – 29 октября.

По последним данным, курс биткоина приближается к 7,6 тыс. долларов за единицу. Максимальная стоимость этой криптовалюты зафиксирована на южнокорейской бирже Bithumb.

Эксперты связывают рост курса биткоина с решением администрации биржи Chicago Mercantile Exchange включить его в состав торговых активов площадки. Капитализация этой криптовалюты достигла 125,3 млрд долларов.

Следующая «психологическая отметка» – 10 тыс. долларов за один биткоин. Аналитики считают, что она будет пройдена очень скоро, учитывая динамику курса криптовалюты.