«Сбербанку» отказали во взыскании кредита с «Украинских железных дорог»

Украинская «дочка» российского «Сбербанка» – ПАО «Сбербанк» (Киев) – получила отказ Киевского апелляционного хозяйственного суда на свою попытку обжаловать решение предыдущей инстанции, отказавшейся взыскать почти 1,5 млрд гривен (порядка 55,7 млн долларов) кредита с компании «Укрзалізниця» (Украинские железные дороги).

В сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Киева, уточняется, что кредитный договор был заключен еще в 2011 году. Его сторонами выступали ПАО «Сбербанк» (Киев) и государственное предприятие «Донецкая железная дорога». На данный момент оно прекратило работу, поэтому кредитная организация попыталась взыскать задолженность с головной компании – «Укрзалізниця».

«Сегодня постановлением суда апелляционной инстанции, согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционную жалобу банка оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда — без изменений», – говорится в сообщении.

Киевская прокуратура вмешалась в дело «с целью защиты интересов государства и предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств», говорится в сообщении пресс-службы украинского следственного ведомства.

Первый отказ банк получил 20 марта в Хозяйственном суде Киева, после чего подал апелляцию в Киевский апелляционный хозяйственный суд.