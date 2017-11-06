06 ноября 2017, 10:21
Во Вьетнаме число жертв тайфуна приблизилось к 50
Во время тайфуна «Дамри» на территории Вьетнама погибли уже 49 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию властей.
Кроме того, 27 без вести пропали.
Причина гибели людей не уточняется.
В результате стихийного бедствия полностью разрушено около 2 тысяч домов, еще 80 тысяч повреждено.
Ростуризм призвал российских туристов во Вьетнаме к осмотрительности и внимательности к переменчивым погодным условиям.
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