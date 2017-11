В Техасе экс-военный открыл стрельбу в баптистской церкви

В Техасе в городе Сазерленд-Спрингс 5 ноября произошла стрельба в баптистской церкви. Жертвами стрельбы стали 26 человек. Об этом сообщает CNN.

Еще более 20 прихожан получили ранения.

Стрельбу открыл мужчина в военной форме, который зашел в церковь во время службы.

Ему попытался помешать местный житель, который также начал стрелять в злоумышленника. Нападавший предпринял попытку скрыться от него на машине, однако позже внутри нее было найдено его тело. Пка неизвестно, погиб ли он от пули горожанина или покончил с собой.

Позднее выяснилось, что стрельбу открыл экс-военнослужащий военно-воздушных сил США Девин Келли.

I’ll say it since we know our President won’t. Radical. White. Domestic Terrorist. Sutherland Springs, Texas shooter: Devin Kelley. pic.twitter.com/luSyvoi2v7

Он занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико с 2010 года до его увольнения. Уволили Келли «по дисциплинарным причинам в 2014 году», и он находился под арестом 12 месяцев. Выяснилось также, что пять лет назад он был осужден военным трибуналом за нападение на жену и ребенка.

"All of America is praying” for the victims of the mass shooting at a Texas church 🙏🏻 pic.twitter.com/gMOAI054Af