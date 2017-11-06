Крым заявил о раскрытии киевского центра по дискредитации РФ

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский объявил, на Украине под Киевом действует центр по дискредитации российских и крымских властей. Его слова приводит РИА Новости.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», — отметил Полонский, заявив, однако. что деятельность этого центра обречена на неудачу.

Чиновник уверен, что работу центра контролируют украинские и западные спецслужбы, а ее результаты можно увидеть в СМИ и социальных сетях.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействован в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей все давно уже идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу», — уверен Полонский.