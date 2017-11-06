В Петербурге задержали активистов «Другой России»

В Петербурге задержаны 23 активиста незарегистрированной партии «Другая Россия». Они хотели отметить столетний юбилей Октябрьской революции шествием по Невскому проспекту. Об этом сообщает «Фонтанка.Ru».

Активистов задержали неподалеку от концертного зала «Октябрьский».При появлении полиции они достали флаги и попытались начать шествие, а также вывесили баннер.

По данным «ОВД-Инфо», после доставки задержанных в отделение полиции туда приехали сотрудники центра по противодействию экстремизму.

В полиции активистам сообщили, что оставят их в ОВД на ночь.

Отметим, что ранее «Другая Россия» подавала заявку на проведение шествия по Невскому проспекту, однако власти города предложили перенести марш в Полюстровский парк.