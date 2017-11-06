Королеву Великобритании уличили в инвестировании 13 млн долларов в офшоры

Королева Великобритании Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов (13 млн долларов) в офшоры. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на отчет Paradise Papers, опубликованный Международным консорциуом журналистских расследований.

Герцогство Ланкастер, которое управляет личными финансами королевы, на протяжении 2004 и 2005 годов инвестировало средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. Впоследствии через одну из них были куплены доли в двух британских компаниях.

Как отметили в герцогстве, это не является нарушением закона. Кроме того, там заявили, что Елизавета II исправно платит налоги.