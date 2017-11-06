США и Япония договорились оказывать давление на КНДР

Премьер Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились, что обе страны продолжат оказывать максимальное давление на КНДР с целью прекращения ее ядерных разработок. Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас не время диалога ради диалога. Необходимо оказать максимальное давление на КНДР», — отметил Абэ.

Премьер подтвердил приверженность Токио позиции Трампа, который ранее заявил, что все варианты хороши, когда дело касается Северной Кореи.

Между тем сам американский лидер сказал, что готов к личной встрече и беседе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такие его слова прозвучали в интервью передаче Full Measure. Оно было записано до того, как Трамп уехал в азиатское турне. Американский президент подчеркнул, что встречается с «разными людьми из разных стран».

«Я готов посидеть и поговорить со всеми, с кем посчитаю нужным. Не думаю, что это показатель слабости или силы. Я думаю, вести переговоры с людьми — это не так плохо. Поэтому, я, конечно, открыт к этому. Но посмотрим. Мне кажется, время еще не пришло», — пояснил Трамп.