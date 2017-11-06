Суд Бельгии отпустил Пучдемона на свободу

Cуд Бельгии постановил освободить \экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает El Pais.

По решению суда также были освобождены четыре бывших каталонских министра, заключенные под стражу

Отметим, что Пучдемон и его соратники сдались бельгийской полиции днем ранее. Суд Испании выпустил европейский ордер на его арест.

Однако бельгийский судья не увидел причины держать экс-чиновников под арестом и освободил их. Пока они обязаны оставаться на территории Бельгии до отправления в Испанию.