На рэпера Гнойного напали перед концертом в Петербурге

В Санкт-Петербурге на рэпера Вячеслава Машнова (известного как Гнойный или Слава КПСС) напали перед его концертом. Об этом сообщили 78.ru, РЕН и Пятый канал со ссылкой на его менеджера Андрея Замая.

Инцидент произошел около гостиницы «Санкт-Петербург», когда музыкант шел на концерт в клубе «Аврора». Нападавших было семеро. «Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи. Это было покушение на свободу слова», — пояснил Замай.

Впоследствии рэпер дал объяснения полиции. По информации Telegram-канал Mash, врачи, по словам Гнойного, зафиксировали у него «пару царапин».

При этом запланированный на вечер 6 ноября концерт все же состоится.