Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 ноября 2017, вторник, 00:16
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Времена. Произошел Октябрьский переворот, в Саратове о взятии власти заявили гордума и революционеры
По европротоколу в Саратовской области оформляется 25% ДТП
В Саратове прохладный день, без осадков
Студент ИрГАУ стал лауреатом Национальной премии имени Александра Ежевского
HeadHunter: каждый третий студент Иркутска хочет работать в продажах
Денис Быков: опыт Братска по капремонту необходимо тиражировать по всему Приангарью
Двое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в Заларинском районе
В Иркутске 7 ноября без существенных осадков, около +6°
Рецидивист хотел ограбить пенсионерку в Первомайске
Любителям рыболовам напоминают, когда запрещена рыбалка в Керченском проливе
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
06 ноября 2017, 19:54
музыка происшествия Санкт-Петербург

На рэпера Гнойного напали перед концертом в Петербурге

Рэп-баттл Oxxxymiron (слева) и Слава КПСС
Рэп-баттл Oxxxymiron (слева) и Слава КПСС
фото: скриншот с YouTube

В Санкт-Петербурге на рэпера Вячеслава Машнова (известного как Гнойный или Слава КПСС) напали перед его концертом. Об этом сообщили 78.ru, РЕН и Пятый канал со ссылкой на его менеджера Андрея Замая.

Инцидент произошел около гостиницы «Санкт-Петербург», когда музыкант шел на концерт в клубе «Аврора». Нападавших было семеро. «Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи. Это было покушение на свободу слова», — пояснил Замай.

Впоследствии рэпер дал объяснения полиции. По информации Telegram-канал Mash, врачи, по словам Гнойного, зафиксировали у него «пару царапин».

При этом запланированный на вечер 6 ноября концерт все же состоится.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Путин внес закон об охране глав регионов
Пол Манафорт
Суд отказал Манафорту в освобождении
Техасский стрелок Девин Келли
Стрелок из Техаса мог пойти на преступление из-за ссоры с тещей
Белавенцев Олег
Суд Украины одобрил заочное преследование полпреда президента РФ
Микросхемы
Конкурент Qualcomm предложил купить его за 130 млрд долларов
Архив новостей

Самое читаемое

Илья Пономарев
Пономарев рассказал о передаче генералом ФСБ данных для фильма «Он нам не Димон»
Встреча Алексея Навального со сторонниками в Иркутске
Встречу Навального со сторонниками у иркутского ТЦ назвали незаконной
Владимир Путин
Путин призвал россиян применить к чиновникам «мягкую силу»
Картина Василия Денисова «Кикимора в трясине» (нач. XX века)
«Марухой обдирает»
Борис Кустодиев. "Большевик". 1920
Об Октябре как части Русской революции
06.11 20:52 Стрелок из Техаса мог пойти на преступление из-за ссоры с тещей
06.11 20:19 Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине
06.11 19:54 На рэпера Гнойного напали перед концертом в Петербурге
06.11 19:33 Суд отказал Манафорту в освобождении
06.11 19:02 В Петербурге задержали активистов «Другой России»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Константин Тон
Карл Брюллов. Портрет архитектора Константина Тона
6 ноября 1794 года родился архитектор Константин Тон.
06.11 18:24 Суд Украины одобрил заочное преследование полпреда президента РФ
06.11 18:10 Эрдоган приедет в Москву 13 ноября
06.11 17:59 Конкурент Qualcomm предложил купить его за 130 млрд долларов
06.11 17:36 Неизвестные избили американского дипломата в центре Киева
06.11 17:13 «Гонщицу» Багдасарян поймали за рулем без прав
06.11 16:57 Китай внес неуважение к своему гимну в уголовный кодекс
06.11 16:37 «Сбербанку» отказали во взыскании кредита с «Украинских железных дорог»
06.11 16:21 Считавшийся вымершим леопард попал на видео в Северной Осетии
06.11 16:07 Курс биткоина преодолел 7,5 тысячи долларов
06.11 15:53 В интернете появились первые краш-тесты iPhone X
06.11 15:21 Сингапур в четвертый раз признали самым дорогим для иностранцев городом
06.11 15:02 Синоптики пообещали Москве аномально теплую неделю
06.11 14:45 Пользователи соцсетей нашли в фильме Бессона космонавтов c Украины
06.11 14:04 Лишенный родительских прав немец взял в заложницы чиновницу
06.11 13:52 Испанские прокуроры решили арестовать президиум парламента Каталонии
06.11 13:21 Трамп отказался запрещать свободную продажу оружия после трагедии в Техасе
06.11 12:56 Столичная полиция подтвердила задержание более 300 человек 5 ноября
06.11 12:40 Крым заявил о раскрытии киевского центра по дискредитации РФ
06.11 12:19 Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе
06.11 11:53 СМИ сообщили о других возможных фигурантах «дела Манафорта»
06.11 11:28 Фельгенгауэр вернулась в эфир «Эха Москвы»
06.11 11:00 Путин внес закон об охране глав регионов
06.11 10:33 Саудовские принцы обвинены в растрате и отмывании денег
06.11 10:21 Во Вьетнаме число жертв тайфуна приблизилось к 50
06.11 09:59 США и Япония договорились оказывать давление на КНДР
06.11 09:44 Королеву Великобритании уличили в инвестировании 13 млн долларов в офшоры
06.11 09:30 Суд Бельгии отпустил Пучдемона на свободу
06.11 09:17 В Техасе экс-военный открыл стрельбу в баптистской церкви
05.11 20:56 После нападения на пост ДПС в Ингушетии убиты двое боевиков
05.11 20:39 Трамп заявил о нежелании РФ видеть его победу на выборах
05.11 20:04 В Ингушетии неизвестный подорвал пост ДПС
05.11 19:23 Стала известна причина закрытия крупнейшего в мире планетария в Петербурге
05.11 19:04 Белый дом назвал главную тему встречи Путина с Трампом
05.11 18:31 В Москве эвакуировали Большой театр
05.11 18:02 Житель Воронежской области выиграл полмиллиарда в «Русское лото»
05.11 17:21 «ОВД-Инфо» заявило о 330 задержанных по всей России
05.11 16:45 Пучдемон решил сдаться бельгийской полиции
05.11 16:00 Прокуратура Татарстана заявила о незаконности обязательного изучения татарского языка
05.11 15:17 МВД заявило более чем о 250 задержанных в Москве
05.11 14:51 СМИ сообщили о задержании более 200 человек на Манежной площади
05.11 14:34 «ВКонтакте» организовала день анонимных комментариев
05.11 14:04 Агентству ФАН вернули доступ к сервису Google.News
05.11 13:32 В центре Москвы задержали несколько десятков активистов
05.11 13:12 Сборная России показала форму к ЧМ по футболу
05.11 12:40 Во Франции открылся нудистский ресторан
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.