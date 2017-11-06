Китай внес неуважение к своему гимну в уголовный кодекс

Наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет теперь грозит тем гражданам и гостям Китайской народной республики, которые будут признаны виновными в неуважении к государственному гимну, передает Yahoo. Речь идет о пении гимна с изменением слов или его исполнении «в ненадлежащих ситуациях» – к примеру, на похоронах.

Соответствующая поправка к уголовному кодексу страны была принята комитетом Всекитайского собрания народных представителей по инициативе депутатов правящей коммунистической партии, возглавляемой лидером страны Си Цзиньпином.

Уголовному преследованию теперь будут подвергаться лица, публично проявившие неуважение к государственному гимну КНР. Их планируется задерживать, судить и в зависимости от тяжести совершенного преступления наказывать тюремным сроком и лишением гражданских прав. Ранее аналогичное наказание было установлено за публичное осквернение китайского флага.

Недавно футбольные фанаты в Гонконге (китайский полуавтономный регион с собственной правовой системой) освистывали команды противников во время исполнения их государственных гимнов. В числе прочих была освистана и команда КНР. За это последовали штрафы от ФИФА, контролирующей поведение болельщиков.

Правозащитники уже выразили опасение по поводу того, что новый закон может быть использован для ущемления прав человека в Гонконге и Макао, а такде на территории самой КНР.