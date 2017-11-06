06 ноября 2017, 19:33
Суд отказал Манафорту в освобождении
Суд оставил экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса под домашним арестом. Об этом сообщает CNN.
Кроме того, судья заявила, что не будет принимать дальнейших решений по делу Манафорта и Гейтса, пока не получит полную информацию об их финансовом положении.
По мнению суда, необходимо отслеживать местоположение обвиняемых с помощью GPS и запретить им находиться рядом с вокзалами и аэропортами.
Ранее стало известно, что защита Манафорта предложила 13 млн долларов залога за его освобождение.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое