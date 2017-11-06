Суд отказал Манафорту в освобождении

Суд оставил экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса под домашним арестом. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, судья заявила, что не будет принимать дальнейших решений по делу Манафорта и Гейтса, пока не получит полную информацию об их финансовом положении.

По мнению суда, необходимо отслеживать местоположение обвиняемых с помощью GPS и запретить им находиться рядом с вокзалами и аэропортами.

Ранее стало известно, что защита Манафорта предложила 13 млн долларов залога за его освобождение.