Лишенный родительских прав немец взял в заложницы чиновницу

В немецком городе Пфаффенхофен произошло ЧП с захватом заложников: местный житель, который по решению властей должен лишиться родительских прав, явился в местную администрацию и забаррикадировался в одном из помещений с сотрудницей ведомства.

Местная полиция со ссылкой на телерадиокомпанию Bayerischer Rundfunk уточняет, что захватчик точно вооружен ножом – но не исключено наличие у него и другого оружия.

«В настоящий момент идет полицейская операция ввиду опасной ситуации. Улицы перед зданием перекрыты. Других деталей о преступнике и жертве у нас нет», – цитирует РИА Новости источник в пресс-службе пфаффенхофенской полиции.

В настоящее время здание городской администрации оцеплено, сотрудники правоохранительных органов пытаются организовать переговоры с захватчиком.