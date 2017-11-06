В интернете появились первые краш-тесты iPhone X

Блогеры начали тестировать новинку от Apple – недавно появившийся в продаже в России смартфон iPhone X. Судя по видеоверсиям этих тестов, пользователей больше всего интересуют показатели «выживаемости» смартфона, который заявлен производителем как ударопрочный, водонепроницаемый и морозоустойчивый.

Блогер с ником JerryRigEverything попробовал iPhone X на прочность сначала ножом, изо всех сил ударяя лезвием по экрану (стекло устояло и даже обошлось без царапин), а потом молотком (тут с третьего удара фронтальная панель все же не выдержала, но даже в треснувшем виде смартфон продолжал работать). Правда, в конце концов блогер все же добил устройство несколькими ударами молотка. В целом тесты показали, что стекло, которым покрыт экран, действительно практически не поддается воздействию царапающих предметов вроде ключей в кармане.

«Эксперимент с зажигалкой доказал, что дисплей довольно устойчив к воздействию огня», – пишет «Российская газета».

Другой блогер проверил, насколько легко разобрать iPhone X: выяснилось, что несложно, – причем с заменой дисплея, батареи и других компонентов.

Еще один эксперимент касался морозоустойчивости нового айфона: тестировщик сначала окунул его в миску с водой, потом заморозил, а затем сбросил с высоты – и после этого iPhone X продолжал работать.