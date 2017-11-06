Неизвестные избили американского дипломата в центре Киева

Уголовное дело по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений возбуждено по факту избиения второго секретаря посольства США на Украине Омара Карденти неизвестными лицами, передает RNS со ссылкой на сообщение киевского управления Национальной полиции Украины.

В нем говорится, что нападение было совершено в ночь с пятницы на субботу, когда потерпевший, слушая плеер, шел к местному фастфуду подкрепиться.

«Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники – и получил удар в лицо», – уточнили в киевской полиции.

В настоящее время ее сотрудники изучают записи с видеокамер, установленных в районе, где было совершено нападение на американца, и пытаются найти свидетелей избиения.

Посольство США на Украине пока отказывается от комментариев, ссылаясь на необходимость уточнить информацию. Статья украинского УК, по которой заведено дело о нападении на дипломата, предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до года.