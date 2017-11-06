Считавшийся вымершим леопард попал на видео в Северной Осетии

Камеры наблюдения, установленные в Северной Осетии местным филиалом государственной компании «Русгидро», засняли переднеазиатского леопарда – хотя этот вид считался вымершим в течение последних 70 лет.

«Видеокамеры фиксировали прогулки не только леопарда, но и горных козлов и серн, которые входят в его кормовую базу. Такие документально подтвержденные встречи с этим зверем очень важны для планирования работы по возрождению вида в Осетии», – цитирует издание «Кавказ.Реалии» ученого Анну Ячменникову.

По ее словам, теперь биологи собираются расставить вблизи места обнаружения леопарда дополнительные видеокамеры, чтобы собрать о нем побольше информации.

Уже более десяти лет на Северном Кавказе реализуется проект по созданию жизнеспособной популяции переднеазиатского леопарда, утвержденный министерством природных ресурсов и экологии РФ. Возможно, видеокамеры в Северной Осетии запечатлели животное, ранее выпущенное учеными в заповедник в другом регионе.

Ранее биологи-любители и сотрудники научных учреждений различных северокавказских республик сообщали об обнаружении переднеазиатского леопарда на своей территории. СМИ зачастую связывают подобные заявления с попытками получить финансирование.