СМИ сообщили о других возможных фигурантах «дела Манафорта»

Спецпрокурор может выдвинуть обвинение против бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и сына Флинна. Об этом сообщает NBC.

Обвинения могут быть предъявлены в рамках дела, по которому ранее арестовали главу штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Им предъявили обвинения по 12 пунктам в связи с нарушением американских законов из-за работы в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича.

Стоит отметить, что Флинн уволили менее чем через месяц после начала работы, когда он сообщил вице-президенту США неверную информацию о своих контактах с послом России в США. Теперь спецпрокурор Робер Мюллер подозревает его в причастности в махинациям в рамках возможного вмешательства России в выборы президента США. Спецпрокурор усилил давление на Флинна после ареста Манафорта. Сейчас идет опрос свидетелей, чтобы собрать больше информации о лоббистской работе Флинна. Кроме того, следствие интересует возможная лоббистская деятельность Флинна в пользу Турции.

Сыну Флинна Майклу тоже могут предъявить обвинения, но, если Флинн-старший согласится на сотрудничество со следствием, то это повлияет на его судьбу.