Столичная полиция подтвердила задержание более 300 человек 5 ноября

Пресс-служба столичного главка полиции заявила о задержании более 300 человек 5 ноября за нарушения общественного порядка в центре Москвы. Эти данные приводит «Интерфакс».

«В целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка 5 ноября в центральной части города сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 302 человека», - пояснили в пресс-службе.

При задержании у многих изъяли колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы и иную защитную амуницию. Как отметили в МВД, у задержанных обнаружена также атрибутика организации «Артподготовка», деятельность которой в РФ запрещена.