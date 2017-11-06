Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе

Президент Владимир Путин опубликовал обращение с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу после стрельбы в баптистской церкви в Техасе. Оно опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы», — заявил Путин.

По словам российского президента, Россия разделяет скорбь тех, кто лишился родных и близких, а также выражает надежду на скорейшее выздоровление раненых.

Напомним, трагедия произошла 5 ноября, когда вооруженный мужчина открыл стрельбу по прихожанам церкви американского города Сазерленд-Спрингс. Жертвами стрельбы стали 26 человек, еще около 20 получили ранения. Подозреваемый оказался экс-военнослужащим ВВС США Девином Келли, который ранее уже был судим за нападение на жену и ребенка.