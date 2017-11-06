Конкурент Qualcomm предложил купить его за 130 млрд долларов

Выпускающая микросхемы для устройств связи корпорация Broadcom предложила купить своего конкурента Qualcomm. Об этом сообщается в пресс-релизе Broadcom.

Компания готова заплатить за акции Qualcomm по 70 долларов за каждую. По данным Bloomberg, это на 28% дороже стоимости бумаг компании по сравнению с закрытием торгов 2 ноября, до сообщений о возможной сделке.

Данная сделка может стать крупнейшей в технологической отрасли.

Отметим, что Qualcomm является крупнейшим в мире производителем микросхем для сотовых телефонов и поставщиком чипов для Apple.