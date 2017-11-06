Фельгенгауэр вернулась в эфир «Эха Москвы»

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр снова появилась в эфире радиостанции впервые после покушения. Об этом она сообщила в своем твиттере.

«А включайте Эхо! Я вам что-нибудь расскажу!» — написала журналистка.

Уже в эфире Фельгенгауэр заявила, что чувствует себя «гораздо лучше, и все потихонечку заживает».