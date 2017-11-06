06 ноября 2017, 11:28
Фельгенгауэр вернулась в эфир «Эха Москвы»
Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр снова появилась в эфире радиостанции впервые после покушения. Об этом она сообщила в своем твиттере.
«А включайте Эхо! Я вам что-нибудь расскажу!» — написала журналистка.
Уже в эфире Фельгенгауэр заявила, что чувствует себя «гораздо лучше, и все потихонечку заживает».
В 9.35 Внезапный, но очень радостный для нас ЖИВОЙ Гвоздь - Таня @t_felg Фельгенгауэр https://t.co/Km3oJvpv7Z— Plushev (@plushev) 6 ноября 2017 г.
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