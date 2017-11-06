06 ноября 2017, 11:00
Путин внес закон об охране глав регионов
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, наделяющий сотрудников Росгвардии правом охранять глав регионов «и иных лиц». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Решение о перечне охраняемых лиц будет принимать лично президент.
Согласно законопроекту, Росгвардия сможет охранять глав российских регионов только на договорной основе, а «иных лиц» — «как правило, на договорной основе».
Тарифы на услуги Росгвардии будет определять правительство.
При этом в документе не сказано, что подразумевается под понятием «иных лиц».Также не прописано, как помимо договоров может быть организована их охрана.
Законопроект должен вступить в силу через полгода после одорения парламентом и президентом.
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