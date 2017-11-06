Саудовские принцы обвинены в растрате и отмывании денег

Арестованных принцев Саудовской Аравии обвинили во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на некоего чиновника.

Пока эти сведения не получили официального подтверждения.

Принца аль-Валида бин Талала обвинили во взяточничестве, вымогательстве и отмывании денег, а сына предыдущего короля Абдаллы принца Митеба подозревают в растрате, найме несуществующих сотрудников и влиянии на госзакупки раций и пуленепробиваемых жилетов.

Помимо прочего, против бывшего губернатора Эр-Рияда принца Турки выдвинуты обвинения в коррупции при строительстве метрополитена.

Экс-министр финансов страны Ибрагим аль-Ассаф заподозрен в растрате при расширении мечети аль-Харам в Мекке и использовании инсайдерской информации.