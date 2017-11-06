Сингапур в четвертый раз признали самым дорогим для иностранцев городом

Эксперты статистической исследовательской компании Economist Intelligence Unit обнародовали ежегодный доклад по итогам сравнения цен на проживание в различных городах для иностранных граждан. Самым дорогим в этом смысле оказался Сингапур – причем уже четвертый год подряд, передает ТАСС со ссылкой на рейтинг.

Этот азиатский город лидирует в списке самых дорогих для покупки и эксплуатации автомобиля и находится на втором месте по розничной стоимости одежды.

На втором месте рейтинга находится Гонконг, замыкает тройку лидеров Цюрих, в первую пятерку также вошли японские Токио и Осака. Нетрудно заметить, что на верхушке списка в большинстве своем представлены азиатские города.

Также в первую десятку вошел Нью-Йорк, который по сравнению с прошлогодней версией рейтинга опустился на две строчки – с седьмой на девятую – из-за снижения курса доллара. Десятое место поделили между собой Копенгаген и Париж – единственный представитель еврозоны в топ-10 рейтинга.

Составители списка основывались на сравнительном анализе стоимости большого количества наименований товаров и услуг – в целом около 160, включая продукты питания, одежду, косметику, товары для дома, транспортные расходы и аренду жилья, оплату обучения детей в школе и посещения детского сада.