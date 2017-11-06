Пользователи соцсетей нашли в фильме Бессона космонавтов c Украины

В первом эпизоде недавно вышедшего на экране фантастического блокбастера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», оказывается, фигурируют украинские космонавты – они в числе прочих делегаций различных земных и внеземных цивилизаций прибывают на международную космическую станцию.

На национальную принадлежность делегации, вывод о которой можно сделать по заметным в кадре шевронам, обратил внимание пользователь Facebook Daniel Rodriguez.

В комментариях отмеченный им факт восприняли с юмором – в том числе и пользователи с Украины. «Теперь есть повод для гордости у страны, некогда строившей самолеты, ракеты и крейсера. Поздравляю Украину», – пишет один из комментаторов. Другие шутят, что появление украинских космонавтов в фильме Бессона делают его «супер фантастичной фантастикой».

Напомним, «Валериан и город тысячи планет» вышел на экраны 21 июля, а в российский прокат – 10 августа. Он был заявлен как самый дорогой фильм из когда-либо снятых в Европе, однако ожидания его создателей по кассовым сборам не оправдались.