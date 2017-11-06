Трамп отказался запрещать свободную продажу оружия после трагедии в Техасе

Президент США Дональд Трамп отказался ужесточать правила продажи огнестрельного оружия после стрельбы в Техасе. Об этом сообщает CNN.

«Тут проблема с психикой. Речь не идет об обращении с оружием», — отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, предварительные данные говорят о том, что нападавший был «крайне неуравновешенным человеком».

Напомним, при стрельбе с баптистской церкви погибли не менее 26 человек. Стрельбу открыл экс-военнослужащий ВВС США Девин Патрик Келли, которого ранее судили за нападение на жену и ребенка.