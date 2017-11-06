Синоптики пообещали Москве аномально теплую неделю

Синоптики прогнозируют в Москве аномально теплую для начала ноября погоду: во вторник, 7 ноября, ожидается температура до +6 градусов днем. Впрочем, ощущение от необычного тепла могут «подмочить» вероятные осадки в виде дождя, уточняют «Метеовести».

«Во вторник северные районы Центрального региона постепенно окажутся в зоне влияния малоактивного атмосферного фронта, который принесет локальные и небольшие осадки преимущественно в виде дождя», — уточняется в сообщении портала, оперирующего данными «Фобоса».

В среду, 8 ноября, столичная погода будет еще лучше: воздух днем также прогреется до 6 градусов тепла, но осадков при этом не ожидается. В четверг и пятницу похолодает – однако незначительно, до +5 градусов, и дождя опять же быть не должно.

По ночам тем не менее будет холодно – около +2 градусов. Атмосферное давление в течение недели продержится на уровне 754 мм ртутного столба.