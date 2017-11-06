Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что нужно уважать волю граждан, которые приняли решение захоронить тело Владимира Ленина на Красной площади. Так он ответил на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой в свой адрес по этому поводу. Слова Зюганова приводит РИА Новости.

«На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать», — отметил Зюганов.

По мнению парламентария, тело Ленина «упокоено и охраняется государством».

Ранее лидер КПРФ заявлял, что «болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки», и добавлял, что не позволит этому состояться.

Кадыров же впоследствии призвал Зюганова извиниться за то, что он назвал «болтовней» предложения захоронить тело Ленина. Об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram.

«За все, что вы сказали, вероятно сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней. И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период», — отметил глава Чечни.

По словам Кадырова, соцопросы показывают, что около 60% россиян выступают за захоронение тела Ленина.