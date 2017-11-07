Верховная Рада оставила Авакова министром внутренних дел

Верховная Рада Украины проголосовала против проекта постановления о снятии Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Рады.

Документ был внесен после ареста сына министра, предпринимателя Александра Авакова, которого подозревают в мошенничестве при закупке партии рюкзаков для Нацгвардии Украины.

Арсен Аваков считает, что через преследование сына его пытаются сместить с поста главы МВД.