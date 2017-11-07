07 ноября 2017, 16:08
Верховная Рада оставила Авакова министром внутренних дел
Верховная Рада Украины проголосовала против проекта постановления о снятии Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Рады.
Документ был внесен после ареста сына министра, предпринимателя Александра Авакова, которого подозревают в мошенничестве при закупке партии рюкзаков для Нацгвардии Украины.
Арсен Аваков считает, что через преследование сына его пытаются сместить с поста главы МВД.
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