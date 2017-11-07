Адвокат Фельгенгауэр рассказал о попытке нападавшего отрезать ей голову

Напавший на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр хотел отрезать ей голову, заявил «Открытой России» адвокат ведущей Сергей Бадамшин.

По его словам, об этом свидетельствует характер ранений журналистки — ей были нанесены два удара ножом в горло.

«А когда охранники навалились на убийцу буквально в первые секунды нападения, он полоснул ее еще и по лицу», — рассказал адвокат.

Нападение произошло в редакции «Эха Москвы» 23 октября. Гражданин России и Израиля Борис Гриц дождался журналистку, подошел к ней и напал.

На допросе он говорил о телепатической связи с Фельгенгауэр, правозащитникам он впоследствии жаловался, что из-за характера ран потерпевшей ему не смогут переквалифицировать статью с «Покушения на убийство» на «Причинение тяжких телесных повреждений».