В Екатеринбурге за попытку поджечь памятник Ельцину задержан нацбол

В Екатеринбурге задержан нацбол Игорь Щука, его подозревают в попытке поджога памятника Борису Ельцину, установленному у «Ельцин Центра». Об этом сообщается в твиттере незарегистрированной партии «Другая Россия».

Щуку подозревают в совершении преступления по статье «Вандализм».

Как сообщили ТАСС в «Ельцин Центре», сегодня рано утром охрана организации задержала злоумышленника.

«Мужчина, находившийся в непосредственной близости к памятнику первому президенту России, поджег содержимое пакета, который находился у него в руках. Охрана "Ельцин Центра" оперативно пресекла противоправные действия. Впоследствии экипаж дежурной части отдела полиции №14 УМВД города Екатеринбурга задержал мужчину, совершившего поджог», — отметили там.