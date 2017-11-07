Полиция Эстонии приняла 20-летнего россиянина за агента ФСБ

Государственная прокуратура Эстонии уведомила посольство РФ в Таллине о задержании 20-летнего российского гражданина, подозреваемого в организации кибератак против властей прибалтийской республики, передает DELFI.

В эстонской полиции, сотрудники которой задерживали россиянина, утверждают, что он является сотрудником ФСБ. Мужчина пересек границу на КПП в Нарве в минувшие выходные, а накануне днем был заключен под стражу по ходатайству прокуратуры.

Ему вменяют две статьи УК Эстонии – подготовку к незаконному проникновению в информационные системы и ненасильственное преступление против независимости или территориальной целостности Эстонии, совершенное иностранцем.

По словам прокурора Инны Омблер, подозрения в отношении гражданина РФ обоснованны и серьезны, а задержание позволило «предотвратить значительный ущерб».

Никаких подробностей о задержанном и предполагаемом преступлении, которое он якобы собирался совершить, при этом не сообщается.

Напомним, минувшей зимой эстонская внешняя разведка предупреждала, что после вступления республики на председательский пост в ЕС могут участиться направленные против нее кибератаки с целью «поставить под сомнение ее репутацию как цифрового государства и надежность информационных систем».