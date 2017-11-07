Пресс-атташе Стаса Михайлова опровергла подачу жалобы в ЕСПЧ

Представляющая российского певца Стаса Михайлова пресс-атташе Жанна Гарбер заявила журналистам, что артист не подавал жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает РБК.

По ее словам, «все дела по поводу Реввы были урегулированы» (речь идет о претензиях Стаса Михайлова к экранному образу актера-комика Александра Реввы, сыгравшего некого певца Михаила Стасова в фильме «Дублер»).

«Мы сейчас пытаемся получить комментарий адвоката. Проводим внутреннее расследование, чтобы понять, как это могло появиться», – добавила Гарбер, назвав случившееся провокацией и пообещав добиться привлечения к ответственности всех к ней причастных.

При этом появление информации о жалобе Стаса Михайлова на официальном сайте ЕСПЧ пресс-атташе певца прокомментировать затруднилась.

Напомним, сегодня стало известно, что европейский суд утвердил коммуникацию по жалобе, зарегистрированной от имени Михайлова в адрес России в 2014 году (фильм «Дублер» вышел в 2013 году). Коммуникация – это первый этап работы ЕСПЧ с жалобой, на котором решается, является ли она приемлемой и подобающей для дальнейшего рассмотрения. В отношении жалобы российского певца было принято именно такое решение – продолжить рассмотрение.

На следующем этапе официальное уведомление о жалобе будет передано уполномоченному представителю РФ, а потом ЕСПЧ рассчитывает получить раъзъяснения от российских государственных органов.

СМИ утверждали, что поводом для подачи жалобы стало нежелание российских судов защищать деловую репутацию Михайлова, пострадавшую, по его мнению, от пародийного изображения в фильме «Дублер».

Все суды, в которые обращались представители звезды, отказались смотреть кино целиком и ограничились трейлером, на основании которого пришли к выводу, что экранный образ Михаила Стасова не противоречит Гражданскому кодексу РФ, допускающему использование авторского материала для создания пародий и карикатур.