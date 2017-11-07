Гриц рассказал о случайном нападении на Фельгенгауэр

Гражданин России и Израиля Борис Гриц, задержанный после нападения с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, рассказал, что не хотел ее ранить. Об этом он заявил членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, куда входит и журналист «Комсомольской правды».

Гриц вновь заявил, что общался с журналисткой «телепатически».

«Фельгенгауэр сама выходила на связь со мной. А я ей просто отвечал. Девушка она активная, такой не получится не ответить. Я ей сообщал, что готов на нормальный диалог, а вот так, телепатически, не хочу. <…> И когда пришел в редакцию, я не хотел убивать. Хотел просто показать ей, что зло порождает зло. А то, что по горлу полоснул, — ну так получилось. Из-за этого мне не могут "покушение на убийство" заменить на "причинение тяжких телесных повреждений". Именно потому что полоснул по горлу», — сообщил Гриц.

Правозащитники узнали, что он все еще находится в СИЗО и что пока не был направлен на психиатрическую экспертизу.

23 октября Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в шею. Журналистку спасли врачи скорой помощи и Склифа.