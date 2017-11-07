В МОК назвали домыслом запрет гимна России на зимней Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете опровергли информацию о том, что сборной России могут запретить выступать под национальным флагом и исполнять гимн страны на зимних Играх 2018 года.

«Это все преждевременный домысел, сделанный еще до того, как две комиссии [по расследованию применения допинга в России под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида] завершили свою работу, и до того, как может быть запущен соответствующий процесс в отношении человека или организации», — заявил РБК представитель МОК.

Ранее о запретах сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники. Они утверждали, что МОК может либо запретить участвовать в Играх отдельным спортсменам, либо наложить существенный штраф на Россию. Также сообщалось, что рассматривается запрет на исполнение гимна и участие в церемонии открытия.

Газета писала, что окончательное решение должно быть принято 5 декабря на собрании исполкома МОК.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что, вероятно, это был вброс. Если запрет подтвердится, то, по ее словам, скорее всего российская сборная пропустит Игры.

Кроме этого глава Олимпийского комитета России Александр Жуков еще до публикации статьи говорил, что «россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут».