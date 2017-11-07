КС обязал суды рассматривать жалобы на изъятие крымской недвижимости

Российский Конституционный суд в рамках рассмотрения жалоб на национализацию недвижимости в Крыму от ООО «Дайвинг-Центр "Соляриус"», ООО «ФОРМАТ-ИТ» и ООО «Промхолдинг» обязал другие российские суды принимать к рассмотрению аналогичные жалобы.

Речь шла о региональном законе «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» и постановлениях Госсовета Крыма «О вопросах управления собственностью Республики Крым», поясняется на сайте Конституционного суда.

Податели исков обжаловали эти документы как позволяющие отчуждать крымские объекты недвижимости «во внесудебном порядке и без какой-либо компенсации» и «произвольно устанавливать исключения из общего правила о сохранении права собственности на объекты недвижимого имущества, возникшее до вступления в силу закона об образовании в составе РФ двух новых субъектов».

В Конституционном суде разъяснили, что оспоренный федеральный закон сохраняет за собственниками имущество, которым они владели до воссоединения Крыма с РФ, – кроме тех случаев, когда вступают в силу специальные нормативные правовые акты, принятые в России и конкретно в Крыму. В частности, право собственности на недвижимость прекращается, если объект включен в перечень собственности Крыма.

Тем не менее, отметили на заседании КС, «сам по себе факт включения имущества в перечень не может быть основанием для отказа судом в рассмотрении дела о правомерности введения в него спорных объектов недвижимости», поэтому «суды не должны подходить к рассмотрению таких вопросов формально и обязаны исследовать фактические обстоятельства дела с учетом имевшей место структурной перестройки экономики и преобразования отношений собственности на спорное имущество».

Решение о национализации недвижимости заявителей будет пересмотрено, следует из решения Конституционного суда.

В общей сложности предприниматели уже лишились около 250 объектов недвижимости на основании указанных спорных норм, и еще сотни дел по национализации в настоящее время рассматриваются в судах. Крымский Госсовет и власти полуострова оправдывали изъятие недвижимости у собственников в первую очередь уникальными «лечебно-климатическими» и архитектурными особенностями национализируемых объектов, а также экономической блокадой Крыма.