Суд признал законным обучение казанского школьника татарскому языку

Вахитовский райсуд Казани отказал Ольге Зиятдиновой в компенсации морального вреда за «принуждение» ее сына к изучению татарского языка. Об этом сообщает «Idel.Реалии».

В августе Зиятдинова обратилась с иском к казанской кадетской школе-интернату с требованием выплатить ей компенсацию за то, что ее сыну не провели положенных часов обучения по нескольким предметам. Сам школьник находится на домашнем обучении.

Зиятдинова заявляла, в частности, что «детям в школах за один учебный год преподается 1200 часов русского языка и литературы», тогда как в Татарстане лишь 700 часов.

Обязательное преподавание татарского языка она считала незаконным.

Как сообщает «Интерфакс», суд удовлетворил ее иск лишь в части организации питания школьника, взыскав с кадетской школы-интерната 5 тысяч рублей за моральный вред и штраф в размере 2,5 тысяч.