Адвокат Багдасарян объяснил причину ее вождения без прав

Адвокат московской «стритрейсерши» Мары Багдасарян Давид Кемулария прокомментировал инцидент с задержанием его клиентки в минувшие выходные за рулем и без водительских прав. По его словам, у девушки есть разрешение медиков на вождение автомобиля – но правоохранительные органы медлят, не возвращая ей ранее изъятое удостоверение.

«Она села за руль, потому что сотрудники полиции не исполняют закон», — цитирует Кемуларию «Газета.Ru». По его словам, недавно Мара прошла дополнительную медицинскую экспертизу, подтвердившую отсутствие у нее противопоказаний к вождению автомобиля.

Права у Багдасарян отобрали на основании предыдущей медицинской экспертизы, которая сочла, что девушке нельзя садиться за руль из-за эпилепсии, спровоцированной последствиями черепно-мозговой травмы.

«У нее на руках есть медицинские документы от врачебной комиссии департамента здравоохранения Москвы о том, что у нее отсутствуют противопоказания к управлению транспортным средством», – заверил адвокат «гонщицы».

Он утверждает, что в ходе экспертизы, которая завершилась чуть больше недели назад, Багдасарян «делали энцефалограмму головного мозга по шесть часов в день целую неделю» и выяснили, что «никакой эпилепсии у нее нет».

По словам Кемуларии, документы по итогам экспертизы существуют уже более недели, но «для сотрудников ГИБДД они не указ», и тверская областная госавтоинспекция, в которой хранятся изъятые права Багдасарян, «просто игнорируют эти бумаги». Между тем по закону, заверяет адвокат девушки, гаишники обязаны вернуть ей удостоверение.

«Ее ведь никто не лишал водительских прав, они просто приостановлены. И в этом случае не нужно никаких новых судов, достаточно принести в ГИБДД бумаги, что нет препятствий для управления транспортным средством и документы должны вернуть», – разъяснил адвокат.

Он жалуется, что тверские автоинспекторы отправляют его клиентку получать изъятые водительские права по месту прописки в Москву, а там, в свою очередь, отказываются выдать удостоверение, поскольку оно физически хранится в Твери.

Это недоразумение и стало причиной того, что Багдасарян начала управлять автомобилем без водительского удостоверения на руках – но оно в принципе есть, и его действие более не считается приостановленным. У девушки на руках есть справка от врачей, которые постановили вернуть ей права, и с ней Мара садится за руль.

«Она здоровый человек и не несет угрозу», — заверил адвокат Багдасарян. Отметим, что летом девушку задерживали и штрафовали за вождение без прав.