Порошенко усложнил приезд российских артистов на Украину

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о новых правилах утверждения гастролей российских артистов на территории страны: теперь они заблаговременно должны заручиться соответствующим разрешением Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС.

Запрос следует направлять за 30 дней, в противном случае организаторам концертов грозит штраф в размере 50-100 минимальных зарплат (это 6,5-14,4 тыс. долларов). Наказание полагается и за предоставление неверных или неполных сведений о выступающих артистах.

На ответ по запросу СБУ отводится 10 дней, после чего спецслужба должна выдать разрешение или отказ в нем. В случае положительного ответа организатор концерта может подписать с артистом договор о проведении гастролей.

В украинских СМИ, комментируя подписание закона, напомнили, что действие так называемого черного списка российских артистов, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Пока в нем 140 имен, но он постоянно пополняется.