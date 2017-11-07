Напавшими на пост ДПС в Ингушетии оказались местные жители

Двое мужчин, напавших на пост ДПС в Ингушетии, были местными жителями. Об этом изданию «Ингушетия» и «Интерфаксу» сообщили источники в правоохранительных органах.

Нападение на пост вблизи села Яндаре произошло 5 ноября. По предварительной информации, 21-летний житель Карабулака Ислам Куштов проник в помещение и совершил самоподрыв. А его сообщник, 27-летний житель Карабулака Магомед Мурзабеков открыл огонь по полицейским.

Оба нападавших погибли. Четверо полицейских получили ранения, еще один скончался.