На Красной площади прошел парад в память шествия 1941 года

На Красной площади состоялся торжественный марш, посвященный годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Как сообщает агентство «Москва», в шествии приняли участие более 5 тысяч человек.

За ними с трибун наблюдали около 7 тысяч зрителей.

в параде участвовали кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадеты, почетный караул и сводный военный оркестр Московского гарнизона.

Из-за парада на весь день перекрыли движение в центре Москвы. В Центре организации дорожного движения сообщили, что с 14:00 до 19:00 будет полностью перекрыто движение по Страстному бульвару до улицы Большая Дмитровка, передает ТАСС.

Также ограничения будут на улице Охотный Ряд и в Театральном проезде: будут закрыты две полосы.

Кроме этого две полосы закроют в сторону центра на Тверской улице.

Вечером, с 18:00 до 21:30 перекроют движение на улицах Заморенова, Трехгорный Вал и Красная Пресня.