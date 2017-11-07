В Удмуртии женщина с двумя детьми попала под поезд

В удмуртском городе Можга женщина, переходившая железную дорогу с двумя детьми, попала под поезд. Об этом местному изданию «Сусанин» сообщили в полиции.

Там отметили, что женщина переходила пути перед близко идущим поездом в неположенном месте. С ней были двое детей — один ребенок в коляске. Второму примерно 3-4 года.

«Замешкалась, в результате перейти не успела. Женщина погибла на месте. Дети целые, повреждений не получили», — рассказали в полиции.

В пресс-службе Приволжского следственного управления СКР на транспорте заявили «Интерфаксу», что женщину сбил пассажирский поезд, по факту происшествия начата проверка.

«Будет принято процессуальное решение по ее результатам в отношении машиниста», — добавили там.