07 ноября 2017, 17:16
В Удмуртии женщина с двумя детьми попала под поезд
В удмуртском городе Можга женщина, переходившая железную дорогу с двумя детьми, попала под поезд. Об этом местному изданию «Сусанин» сообщили в полиции.
Там отметили, что женщина переходила пути перед близко идущим поездом в неположенном месте. С ней были двое детей — один ребенок в коляске. Второму примерно 3-4 года.
«Замешкалась, в результате перейти не успела. Женщина погибла на месте. Дети целые, повреждений не получили», — рассказали в полиции.
В пресс-службе Приволжского следственного управления СКР на транспорте заявили «Интерфаксу», что женщину сбил пассажирский поезд, по факту происшествия начата проверка.
«Будет принято процессуальное решение по ее результатам в отношении машиниста», — добавили там.
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