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07 ноября 2017, 19:56
ритейл сотовая связь

Nokia заняла первое место в России по продажам кнопочных телефонов

Телефоны Nokia 3310
Телефоны Nokia 3310

По итогам сентября Nokia заняла первое место в России по продажам кнопочных телефонов, пишут «Ведомости».

Согласно данным, с которыми ознакомилось издание, в сентябре доля телефонов Nokia на российском рынке достигла 16,1% по количеству проданных телефонов. На втором месте шла британская Fly (15,5%).

Первое место в этом сегменте рынка Nokia заняла впервые за год.

За первые девять месяцев 2017 года компания продала в России 27,6 млн сотовых телефонов (смартфонов и кнопочных аппаратов). При этом на кнопочные гаджеты пришлась четверть продаж (около 26%) по сравнению с 31% годом ранее.

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