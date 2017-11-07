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07 ноября 2017, 16:30
журналисты НТВ Сирия телевидение

Пострадавшие в Сирии российские журналисты вернулись на родину

Раненые в Сирии журналисты
Раненые в Сирии журналисты
фото: ntv.ru

Самолет Минобороны России доставил в Москву военнослужащих и журналистов, пострадавших от взрыва управляемого фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.

Взрыв произошел накануне. В результате пострадали шесть саперов и четверо журналистов — корреспонденты НТВ и канала «Звезда».

Медики заявили, что состояние пострадавших «стабильное, их жизни ничего не угрожает».

Один из пострадавших, корреспондент НТВ Илья Ушенин рассказал о происшествии: «Сейчас уже чувствую себя более-менее. Врачи обкололи, раны прочистили, осколки повытаскивали. Ноет все, конечно, но уже терпимо».

Его коллега, оператор Тимур Воронов, добавил: «Мы снимали работу саперов в Дейр-эз-Зоре. На одном участке отработали, перешли на второй. Потом хлопок громкий, пыль, и дальше я вижу, что все на земле. Что парадоксально, ни боли, ничего почувствовал, а только почувствовал, что у меня намок левый бок и нога как-то неестественно лежит. Слава богу, это просто перелом».

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