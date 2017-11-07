ОПЕК пересмотрела прогноз спроса на нефть

ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть, увеличив его до 102,3 баррелей в сутки к 2022 году. Об этом говорится в отчете ОПЕК World Oil Outlook (.pdf).

Согласно данным картеля, ежегодно спрос на нефть будет увеличиваться на 1,2 млн баррелей в сутки.

До 2040 года, по прогнозам Организации стран-экспортеров нефти, спрос возрастет до 111,1 млн баррелей в сутки.

Согласно прогнозу, в России к концу 2018 года спрос на нефть достигнет 3,5 баррелей в сутки, в следующие три года вырастет до 3,6 баррелей, а к 2030 году дойдет до 3,8 баррелей в сутки.