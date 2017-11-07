Орешкин назначил встречу с отобранными в Facebook кандидатами на работу

Глава российского министерства экономического развития Максим Орешкин сообщил, что просмотрел 4 тысячи резюме от соискателей работы в ведомстве, присланных через Facebook. Теперь министру предстоит встретиться с 15 кандидатами, которых он лично отобрал в качестве финалистов открытого кадрового набора.

Встреча запланирована на следующую неделю. «Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в министерстве. По возвращению с саммита АТЭС я начну такие собеседования», – написал Орешкин на своей странице в Facebook.

Оценивая присланные заявки, министр пояснил, что среди претендентов оказалось очень много высококвалифицированных специалистов, но далеко не все они подходят для реализации конкретных задач, стоящих перед министерством.

Победителей конкурса он обещал представить только после того, как они пройдут все необходимые процедуры, связанные с трудоустройством. Тогда же министр расскажет, какие именно задачи будет поручено выполнять «новобранцам» и что за должности они займут.

Напомним, предложение присылать резюме на его страницу в Facebook глава МЭР сделал всем желающим, выступая на бизнес-форуме «Атланты» в начале октября. По данным Росстата на январь нынешнего года, министерство испытывало кадровый голод на уровне 8% (при численности штата в 1790 человек это означает, что пустуют свыше 150 рабочих мест).