Во временную администрацию «Открытия» перешли 12 менеджеров «ВТБ 24»

Двенадцать сотрудников «ВТБ 24» вошли во временную администрацию банка «Открытие». Об этом говорится в приказе Банка России, который санирует «Открытие».

Ранее сообщалось, что «Открытие» возглавит глава «ВТБ 24», министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов.

Назначение, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, состоится после того как временная администрация исполнит свою работу.