07 ноября 2017, 20:28
Во временную администрацию «Открытия» перешли 12 менеджеров «ВТБ 24»
Двенадцать сотрудников «ВТБ 24» вошли во временную администрацию банка «Открытие». Об этом говорится в приказе Банка России, который санирует «Открытие».
Ранее сообщалось, что «Открытие» возглавит глава «ВТБ 24», министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов.
Назначение, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, состоится после того как временная администрация исполнит свою работу.
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