Путин поручил за три года отказаться от долевого строительства

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и Агентством ипотечного жилищного кредитования утвердить план, который позволит в течение трех лет отказаться от долевого строительства. Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Речь идет о «поэтапном замещении в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан».

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

Кроме этого все трое должны к 1 декабря представить предложения по защите прав дольщиков, в том числе уже пострадавших от застройщиков, и усилению ответственности застройщиков.